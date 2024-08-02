Канадская пловчиха на Олимпиаде-2024 превзошла олимпийскую чемпионку

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже принесли уже немало интересных эмоций, а также новых и уникальных рекордов. Молодая спортсменка из Канады превзошла достижение олимпийской чемпионки.

Канадская пловчиха Саммер Макинтош выиграла "золото" Олимпиады-2024 в Париже в финале заплыва на 200 метров баттерфляем. 17-летняя спортсменка показала отличный результат.

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"Золото" ОИ-2024 Саммер Макинтош

Саммер Макинтош преодолела дистанцию в 200 метров за 2:03,03 минуты и установила новый рекорд на Олимпиаде. Предыдущий лучший результат (2:03,86 минут) принадлежал двукратной чемпионке Олимпийских игр Чжан Юйфэй.

Сама китаянка заняла третье место с результатом – 2:05,09 минут. "Серебро" Олимпиады-2024 в Париже досталось американской пловчихе Реган Смит (2:03,84).

Для 17-летней Саммер это уже вторая награда на соревнованиях во Франции. До этого пловчиха заняла первое место в заплыве на 400 метров комплексом. Макинтош является первой канадской спортсменкой, которая получила золотую медаль на этой дистанции.

Напомним, что летние Олимпийские игры-2024 в Париже завершаются 11 июля. Сейчас Украина занимает 35-ю строчку и имеет 2 награды. Завтра в финале по прыжкам в высоту, в 20:50 по киевскому времени, украинские легкоатлетки могут получить новые медали для олимпийской сборной.