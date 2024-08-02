В Париже на Олимпийских играх-2024 состоялась квалификация в прыжках в высоту среди женщин. Украину в этой дисциплине представляют – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко, – сообщает 24 канал.

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Квалификация Олимпиады-2024 для украинских легкоатлеток

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко смогли преодолеть планку в 1,95 метра и прошли в финал Олимпийских игр-2024. Это лучший результат, который показала Ирина в этом сезоне.

Другая украинская легкоатлетка Юлия Левченко не покорила планку высотой в 1,83 метра и досрочно завершила выступления на Олимпиаде-2024 года. Перед соревнованиями, чтобы пройти в финал нужно было преодолеть планку – 1,97 метра.

Интересно. Ярослава Магучих на соревнованиях Бриллиантовой лиги установила новый мировой рекорд. Украинка первая за 36 лет преодолела планку высотой 2,10 метра.

14 спортсменок покорили высоту 1,92 метра, поэтому организаторы решили поднять планку на 3 сантиметра. Всего в заключительный этап соревнований прошли 12 легкоатлеток. Финал запланирован на 4 августа в 20:50 по киевскому времени.

Украина на Олимпиаде-2024 имеет 2 награды и занимает 35 место в общем списке медалистов. "Серебро" и "бронзу" Олимпийских игр выиграли Сергей Кулиш и Ольга Харлан.