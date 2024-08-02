В Париже на Олимпийских играх-2024 состоялась квалификация в прыжках в высоту среди женщин. Украину в этой дисциплине представляют – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко, – сообщает 24 канал.
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Квалификация Олимпиады-2024 для украинских легкоатлеток
Ярослава Магучих и Ирина Геращенко смогли преодолеть планку в 1,95 метра и прошли в финал Олимпийских игр-2024. Это лучший результат, который показала Ирина в этом сезоне.
Другая украинская легкоатлетка Юлия Левченко не покорила планку высотой в 1,83 метра и досрочно завершила выступления на Олимпиаде-2024 года. Перед соревнованиями, чтобы пройти в финал нужно было преодолеть планку – 1,97 метра.
14 спортсменок покорили высоту 1,92 метра, поэтому организаторы решили поднять планку на 3 сантиметра. Всего в заключительный этап соревнований прошли 12 легкоатлеток. Финал запланирован на 4 августа в 20:50 по киевскому времени.
Украина на Олимпиаде-2024 имеет 2 награды и занимает 35 место в общем списке медалистов. "Серебро" и "бронзу" Олимпийских игр выиграли Сергей Кулиш и Ольга Харлан.