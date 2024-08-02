Канадська плавчиня Саммер Макінтош виграла "золото" Олімпіади-2024 в Парижі у фіналі запливу на 200 метрів батерфляєм. 17-річна спортсменка показала відмінний результат.

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"Золото" ОІ-2024 Саммер Макінтош

Саммер Макінтош подолала дистанцію у 200 метрів за 2:03,03 хвилини та встановила новий рекорд на Олімпіаді. Попередній найкращий результат (2:03,86 хвилин) належав дворазовій чемпіонки Олімпійських ігор Чжан Юйфей.

Сама китаянка посіла третє місце з результатом – 2:05,09 хвилин. "Срібло" Олімпіади-2024 в Парижі дісталось американській плавчині Реган Сміт (2:03,84).

Для 17-річної Саммер це вже друга нагорода на змаганнях у Франці. До цього плавчиня зайняла перше місце у запливі на 400 метрів комплексом. Макінтош є першою канадською спортсменкою, яка здобула золоту медаль на цій дистанції.

Нагадаємо, що літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі завершуються 11 липня. Наразі Україна займає 35-ту сходинку та має 2 нагороди. Завтра у фіналі зі стрибків у висоту, о 20:50 за київським часом, українські легкоатлетки можуть здобути нові медалі для олімпійської збірної.