Позиция здравого политика: глава Парижа не хочет видеть россиян на Олимпиаде

В столице Франции с 26 июля по 11 августа состоятся летние Олимпийские игры-2024. К соревнованиям позорным решением МОК были допущены россияне и белорусы.

Они имеют право соревноваться в “нейтральном” статусе. Однако даже такие поблажки не оценили в стране-террористке, поэтому многие спортсмены не поедут на соревнования из-за отсутствия возможности выступать под своим флагом.

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Дружеское заявление для Украины

Ситуацию вокруг россиян прокомментировала городской голова Парижа Анн Идальго. Она считает, что для Олимпиады-2024 оптимальным будет вариант, если "запоребриковые" спортсмены будут отсутствовать во Франции на празднике спорта:

Я бы хотела, чтобы они не приезжали. Нельзя делать вид, что вторжения России в Украину не существует. И делать вид, что Путин – не диктатор, который сегодня угрожает всей Европе.

Также она прокомментировала возможное отстранение Израиля от Игр из-за военных действий. Руководительница Парижа заявила, что этого не произойдет и объяснила позицию.

"Война Израиля? Вопрос о дисквалификации Израиля не стоит, потому что Израиль – это демократия", – сказала Идальго.

. Это уже не первое подобное заявление от Анн Идальго, которая систематически показывает свою солидарность с Украиной. Ранее она заявляла, что сделает все возможное , чтобы российских спортсменов не было на соревнованиях.

Напомним, что ранее участие в Олимпиаде-2024 россиян прокомментировал Владимир Зеленский. Он также считает, что "нейтральность" является недостаточным ограничением, ведь все будут понимать, кто выступает под белым флагом.