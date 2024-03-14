Вони мають право змагатися у "нейтральному" статусі. Проте навіть такі потурання не оцінили у країні-терористці, тож чимало спортсменів не поїдуть на змагання через відсутність можливості виступати під своїм прапором.

До теми "Поставили на коліна": російські гімнасти не поїдуть у Париж на Олімпіаду-2024

Дружня заява для України

Ситуацію навколо росіян прокоментувала міська голова Парижа Анн Ідальго. Вона вважає, що для Олімпіади-2024 оптимальним буде варіант, якщо "запорєбрикові" спортсмени будуть відсутні у Франції на святі спорту:

Я б хотіла, щоб вони не приїжджали. Не можна вдавати, що вторгнення Росії в Україну не існує. І вдавати, що Путін – не диктатор, який сьогодні загрожує всій Європі.

Також вона прокоментувала можливе відсторонення Ізраїлю від Ігор через воєнні дії. Очільниця Парижа заявила, що цього не станеться та пояснила позицію.

"Війна Ізраїлю? Питання про дискваліфікацію Ізраїлю не стоїть, тому що Ізраїль – це демократія", – сказала Ідальго.

До слова. Це вже не перша подібна заява від Анн Ідальго, яка систематично показує свою солідарність з Україною. Раніше вона заявляла, що зробить усе можливе, щоб російських спортсменів не було на змаганнях.

Нагадаємо, що раніше участь в Олімпіаді-2024 росіян прокоментував Володимир Зеленський. Він також вважає, що "нейтральність" є недостатнім обмеженням, адже всі розумітимуть, хто виступає під білим прапором.