С упоминанием о Месси: Ротань оценил жеребьевку для Украины на Олимпиаде-2024

В среду, 20 марта, состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024. Впервые в истории там будет представлена сборная Украины.

"Сине-желтые" попали в группу B. Соперниками команды Руслана Ротаня будет Аргентина, Марокко и один из представителей Азии, который определится позже.

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Команда настроена серьезно

Главный тренер олимпийской сборной Украины оценил результат жеребьевки группового турнира. Ротань отметил, что соперники достались сильные, но других и не могло быть.

"Группа выпала достаточно сильная, впрочем, на Олимпиаде слабых команд и не бывает. Аргентина не нуждается в рекомендациях, это один из главных фаворитов турнира, еще и, вероятнее всего, с Месси в составе.

С Марокко вскоре играет наша молодежная сборная, поэтому увидим потенциал африканцев. Но все знают, какими щедрыми на таланты являются команды из этого региона. Свежий пример – выступление национальной сборной Марокко на последнем чемпионате мира.

Что касается третьей команды Азии, то, может, это будет Япония, с которой нам предстоит встретиться в ближайшее время. С сегодняшнего дня начинаем готовиться к форуму. Чтобы достойно показать себя, нашу страну и пытаться достичь высоких целей", – сказал Ротань.

Напомним, что Украина попала на Олимпиаду-2024 благодаря выступлениям молодежной сборной на Евро-2023, где "сине-желтые" дошли до полуфинала.

. Футбольный турнир Олимпиады-2024 стартует 24 июля. Финальный матч состоится 9 августа, а поединок за "бронзу" – днем ранее.