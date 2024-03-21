"Синьо-жовті" потрапили у групу B. Суперниками команди Руслана Ротаня буде Аргентина, Марокко й один із представників Азії, який визначиться пізніше.

До теми Проти Аргентини зіграємо в третьому турі: календар матчів збірної України на Олімпіаді-2024

Команда налаштована серйозно

Головний тренер олімпійської збірної України оцінив результат жеребкування групового турніру. Ротань відзначив, що суперники дісталися сильні, але інших і не могло бути.

"Група випала досить сильна, втім, на Олімпіаді слабких команд і не буває. Аргентина не потребує рекомендацій, це один із головних фаворитів турніру, ще й, найімовірніше, з Мессі у складі.

З Марокко незабаром грає наша молодіжна збірна, тож побачимо потенціал африканців. Але всі знають, якими щедрими на таланти є команди з цього регіону. Свіжий приклад – виступ національної збірної Марокко на останньому чемпіонаті світу.

Що стосується третьої команди Азії, то, може, це буде Японія, з якою нам доведеться зустрітися найближчим часом. Відсьогодні починаємо готуватися до форуму. Щоб гідно показати себе, нашу країну та намагатися досягти найвищих цілей", – сказав Ротань.

Нагадаємо, що Україна потрапила на Олімпіаду-2024 завдяки виступам молодіжної збірної на Євро-2023, де "синьо-жовті" дійшли до півфіналу.

Довідка. Футбольний турнір Олімпіади-2024 стартує 24 липня. Фінальний матч відбудеться 9 серпня, а поєдинок за "бронзу" – днем раніше.