В пятницу, 2 августа, состоялись матчи полуфинала в парном разряде теннисных соревнований на Олимпиаде-2024. В нем приняла участие и российская пара Миры Андреевой и Дианы Шнайдер, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Россиянки гарантировали себе олимпийскую медаль

В полуфинале теннисных соревнований на Олимпиаде-2024 в парном разряде российские "нейтральные" теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер обыграли пару испанских теннисисток.

Таким образом, "нейтральные" спортсменки гарантировали себе уже по крайней мере серебряную медаль, а в случае победы в финале получат олимпийское "золото". Эта награда станет первой для россиян, выступающих на Олимпиаде в "нейтральном" статусе.

Интересно. МОК разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в "нейтральном" статусе только в индивидуальных соревнованиях Олимпиады-2024.

Напомним, что 2 августа первую медаль на турнире завоевала и белорусская спортсменка Виялета Бордиловская, которая выступает как "нейтральная" атлетка. Она завоевала "серебро" в прыжках на батуте.