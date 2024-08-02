Сегодня, 2 августа, состоялись соревнования в прыжках на батуте на Олимпийских играх-2024. Участие приняли белорусская спортсменка Виялета Барыдловская, которые выступает под "нейтральным" флагом.

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Результаты Бардиловской на ОИ-2024

Белорусская спортсменка Виялета Бордиловская выиграла серебряную медаль в прыжках на батуте. В квалификации атлетка набрала 56,340 баллов. В финале белоруска показала почти такой результат – 56,060 баллов и заняла 2 место, уступив британской спортсменке Брайоне Пейдж (56,480). Бронзу завоевала Софиан Метот из Канады.

Эта награда является лучшим достижение в карьере Виялеты. До этого спортсменка занимала седьмое место на чемпионате мира в Баку в 2022 году.

Напомним, что недавно Владимир Кличко высказал свое мнение относительно участия "нейтральных" спортсменов. Украинский боксер заявил, что международные юристы по правам человека предоставили все доказательства на счет поддержки войны в Украине, но МОК проигнорировал.

25 спротсменов из Беларуси участвуют в соревнованиях на Олимпийских играх-2024 в Париже.