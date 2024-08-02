У п'ятницю, 2 серпня, відбулися матчі півфіналу у парному розряді тенісних змагань на Олімпіаді-2024. У ньому взяла участь і російська пара Міри Андрєєвої та Діани Шнайдер, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Росіянки гарантували собі олімпійську медаль

У півфіналі тенісних змагань на Олімпіаді-2024 у парному розряді російські "нейтральні" тенісистки Міра Андрєєва та Діана Шнайдер обіграли пару іспанських тенісисток.

Таким чином, "нейтральні" спортсменки гарантували собі вже принаймні срібну медаль, а в разі перемоги у фіналі здобудуть олімпійське "золото". Ця нагорода стане першою для росіян, які виступають на Олімпіаді у "нейтральному" статусі.

Цікаво. МОК дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь у "нейтральному" статусі лише в індивідуальних змаганнях Олімпіади-2024.

Нагадаємо, що 2 серпня першу медаль на турнірі здобула і білоруська спортсменка Віялета Бордиловська, яка виступає як "нейтральна" атлетка. Вона виборола "срібло" у стрибках на батуті.