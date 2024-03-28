Об отказе ехать на соревнования уже заявили российские гимнасты, боксеры и лучники. Теперь же к ним собираются присоединиться и фехтовальщики, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Очень правильный патриотизм

Президент Федерации фехтования и тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что никто из российских спортсменов не должен ехать на Олимпиаду. По его словам, это должно быть централизованное решение для всех видов спорта:

"Для нас никакой Олимпиады не будет. Нельзя делить общество ни в коем случае. И нельзя, чтобы решение дали на откуп каждой федерации. Потому что одна федерация так считает, другая – иначе. Такого предполагать нельзя, иначе будет анархия. Неужели так трудно это определить? Если туда поедут 30-40 человек со всей страны, они поедут беспризорными.

Я главный тренер сборной России, а не главный тренер сборной бездомных. Команд не будет, в личных соревнованиях сильнейших не будет. На что нам соглашаться? На косточку, которую бросили? Этого нельзя допускать.

Мамедов также пожаловался, что сильнейших российских фехтовальщиков не допустили к Олимпиаде, а именно: Софию Великую, Яну Егорян, Ольгу Никитину и Софию Позднякову. Из-за этого он отказывается отправлять кого-то на отбор, ведь не сможет смотреть в глаза другим фехтовальщикам.

Справка. Олимпиада-2024 состоится в Париже с 24 июля по 11 августа. В программе Игр запланированы соревнования в 32 видах спорта.