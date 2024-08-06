"Я не настолько мазохистка": российская экс-соперница Магучих не может смотреть Олимпиаду
Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене не попала на Игры в Париж из-за несоответствия критериям "нейтральности". Военная агрессия России против Украины поставила крест на карьере россиянки.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила россиян и белорусов от международных соревнований на фоне полномасштабной войны в Украине. Таким образом, ни один легкоатлет из стран-агрессоров не попал на Олимпиаду-2024, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Олимпиада вызывает у Ласицкене болезненные чувства
Санкции больно ударили по российским спортсменам. Однако они упорно не хотят замечать первопричину такого решения.
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене призналась, что не может смотреть легкоатлетические соревнования на Олимпиаде в Париже.
Я не настолько мазохист. Поэтому решила для себя, что не хочу усугублять болезненные ощущения. Насчет Олимпиады в целом, она настолько важна, что пройти мимо не получается при всем желании. Куда бы не вошел в соцсетях, даже те Telegram-каналы, которые вообще не имеют никакого отношения к спорту, все равно пишут про Игры. О церемонии открытия, о том, кто как был одет,
– рассказала Ласицкене пропагандистские СМИ.
Капитан российской армии и доверенное лицо Путина
- Напомним, что Мария Ласицкене была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах России в 2018 году. Это произошло на фоне оккупации Крыма и части Донбасса.
- Кроме того, Ласицкене имеет офицерское звание в российской армии, которая ведет захватническую войну против Украины. Несмотря на эти факты спортсменка не понимает, почему россиян отстранили от соревнований.
- Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио совместное фото Марии Ласицкене и Ярославы Магучих вызвало оживленное обсуждение в обществе. Украинская "Королева высоты" получила большую порцию критики и осуждения. Однако после начала полномасштабной войны Ярослава прекратила общение с российскими спортсменами.