Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила россиян и белорусов от международных соревнований на фоне полномасштабной войны в Украине. Таким образом, ни один легкоатлет из стран-агрессоров не попал на Олимпиаду-2024, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Олимпиада вызывает у Ласицкене болезненные чувства

Санкции больно ударили по российским спортсменам. Однако они упорно не хотят замечать первопричину такого решения.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене призналась, что не может смотреть легкоатлетические соревнования на Олимпиаде в Париже.

Я не настолько мазохист. Поэтому решила для себя, что не хочу усугублять болезненные ощущения. Насчет Олимпиады в целом, она настолько важна, что пройти мимо не получается при всем желании. Куда бы не вошел в соцсетях, даже те Telegram-каналы, которые вообще не имеют никакого отношения к спорту, все равно пишут про Игры. О церемонии открытия, о том, кто как был одет,

– рассказала Ласицкене пропагандистские СМИ.

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