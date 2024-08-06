Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) відсторонила росіян і білорусів від міжнародних змагань на тлі повномасштабної війни в Україні. Таким чином, жоден легкоатлет з країн-агресорів не потрапив на Олімпіаду-2024, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Олімпіада викликає у Ласіцкене хворобливі почуття
Санції болюче вдарили по російським спортсменам. Однак вони вперто не хочуть помічати першопричину такого рішення.
Російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене зізналася, що не може дивитися легкоатлетичні змагання на Олімпіаді в Парижі.
Я не настільки мазохіст. Тому вирішила для себе, що не хочу посилювати хворобливі відчуття. Щодо Олімпіади в цілому, вона настільки важлива, що пройти повз не виходить при всьому бажанні. Куди б не увійшов у соцмережах, навіть ті Telegram-канали, які взагалі не мають жодного відношення до спорту, все одно пишуть про Ігри. Про церемонію відкриття, про те, хто як був одягнений,
– розповіла Ласіцкене пропагандистські ЗМІ.
Капітан російської армії та довірена особа Путіна
- Нагадаємо, що Марія Ласіцкене була довіреною особою Владіміра Путіна на президентських виборах Росії у 2018 року. Це відбулося на тлі окупації Криму та частини Донбасу.
- Крім того, Ласіцкене має офіцерське звання в російській армії, яка веде загарбницьку війну проти України. Попри ці факти спортсменка не розуміє, чому росіян відсторонили від змагань.
- Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 в Токіо спільне фото Марії Ласіцкене та Ярослави Магучіх викликало жваве обговорення в суспільстві. Українська "Королева висоти" отримала велику порцію критики та засудження. Однак після початку повномасштабної війни Ярослава припинила спілкування з російськими спортсменами.