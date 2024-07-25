Украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде-2024: результат жеребьевки

В четверг, 25 июля, в Париже состоялась жеребьевка теннисного турнира Олимпийских игр-2024. Соревнования будут проведены на грунтовом покрытии.

В одиночном разряде Украину представят четыре теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Ангелина Калинина. Из них только первая ракетка национального рейтинга попала в число сеяных, пишет 24 Канал.

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С кем сыграют украинки на Олимпиаде

Все украинские теннисистки разведены по разным частям сетки в одиночном турнире. Поэтому до полуфинала они не смогут встретиться друг против друга.

Результаты жеребьевки для украинок, 1/32 финала

Марта Костюк – Юлия Путинцева (Казахстан)

Даяна Ястремская – Лаура Пигосси (Бразилия)

Элина Свитолина – Моюка Утидзима (Япония)

Ангелина Калинина – Аранча Рус (Нидерланды)



Результат жеребьевки теннисного турнира на ОИ-2024 / Фото Виталий Волочай

Отметим, что в парах цвета нашей страны будут защищать два дуэта – Марта Костюк / Даяна Ястремская и Людмила Киченок / Надежда Киченок. Их соперницами стали Магда Линетт / Алисия Росольская и Чжэн Сайсай / Ван Синьюй соответственно.

. Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 состоится с 27 июля по 4 августа. Матчи первого круга в обоих разрядах будут проведены 27 и 28 июля.

Напомним, что Украина лишь однажды завоевывала медаль на Олимпийских играх. Историческую "бронзу" в 2021 году выиграла Элина Свитолина.