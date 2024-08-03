Украинские фехтовальщицы во главе с Харлан вышли в полуфинал Олимпиады-2024

На летних Олимпийских играх в Париже продолжается восьмой игровой день. Женская сборная Украины по фехтованию на саблях среди претендентов на один из комплектов наград в командном турнире.

Украинскую команду представляли Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова. В 1/4 финала украинками противостояла сборная Италии, пишет 24 Канал.



Читайте также Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 3 августа

Как выступили украинские фехтовальщицы

Первой вышла на дорожку Ольга Харлан, которая одержала победу у соперницы. Лидера сборной поддержали ее партнерши по команде – Алина Комащук и Елена Кравацкая.

Впоследствии итальянки сумели сравнять счет и даже выйти вперед. И все же наши девушки довели командный поединок до победы. В итоге украинки одолели Италию со счетом 45:37.

Украинская команда фехтовальщиц вышла в полуфинал командного турнира, который начнется в 16:20. Соперником Украины будет победитель пары Япония – Венгрия.

Напомним, сборная Украины ранее завоевала две награды на Олимпийских играх в Париже. На счету наших спортсменов: "серебро" Сергея Кулиша в стрельбе из пневматической винтовки, "бронза" Ольги Харлан в фехтовании на саблях. В медальном зачете Украина занимает 41 место.