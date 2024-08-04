Титулованный украинский гимнаст Игорь Радивилов в этой дисциплине получал "бронзу" на Играх-2012 в Лондоне. Олимпийская надежда Украины Назар Чепурной на этом снаряде становился призером чемпионата мира, пишет 24 Канал.

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Результаты украинских гимнастов

В финальных соревнованиях в опорном прыжке приняли участие восемь гимнастов. Первым выполнил свою программу Назар Чепурной. Украинец получил за прыжок оценку – 14,899 балла.

Опытный Игорь Радивилов вышел на площадку пятым. В это время определились лидеры соревнований. К сожалению, украинец не очень удачно выполнил приземление. За свое выступление он получил оценку – 14,166 балла.

По итогу соревнований наши гимнасты оказались вне медального пьедестала. Чепурной занял шестое место, а Радивилов – восьмое.

Олимпийским чемпионом стал филиппинец Карлос Юло, для которого это второе "золото" Игр-2024. Серебряная медаль у Артура Давтяна из Армении, а "бронза" – у Гарри Гэпворта из Великобритании.

Финал опорного прыжка

1. Карлос Юло (Филиппины) 15.116 балла

2. Артур Давтян (Армения) 14.966

3. Гарри Хепворт (Великобритания) 14.949

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6. Назар Чепурной (Украина) 14,899

8. Игорь Радивилов (Украина) 14,166

Напомним, что на счету украинских спортсменов три олимпийские медали: "золото" в командном турнире по фехтованию на саблях, "серебро" Сергея Кулиша в стрельбе из винтовки и "бронза" Ольги Харлан в индивидуальной сабле.