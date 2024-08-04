Титулований український гімнаст Ігор Радівілов у цій дисципліні здобував "бронзу" на Іграх-2012 у Лондоні. Олімпійська надія України Назар Чепурний на цьому снаряді ставав призером чемпіонату світу, пише 24 Канал.

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Результати українських гімнастів

У фінальних змаганнях в опорному стрибку взяли участь вісім гімнастів. Першим виконав свою програму Назар Чепурний. Українець отримав за стрибок оцінку – 14,899 бала.

Досвідчений Ігор Радівілов вийшов на майданчик п'ятим. В цей час визначилися лідери змагань. На жаль, українець не дуже вдало виконав приземлення. За свій виступ він отримав оцінку – 14,166 бала.

За підсумком змагань наші гімнасти опинилися поза медальним п'єдесталом. Чепурний посів шосте місце, а Радівілов – восьме.

Олімпійським чемпіоном став філіппінець Карлос Юло, для якого це друге "золото" Ігор-2024. Срібна медаль в Артура Давтяна з Вірменії, а "бронза" – у Гаррі Гепворта з Великої Британії.

Фінал опорного стрибка

1. Карлос Юло (Філіппіни) 15.116 бала

2. Артур Давтян (Вірменія) 14.966

3. Гаррі Гепворт (Велика Британія) 14.949

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6. Назар Чепурний (Україна) 14,899

8. Ігор Радівілов (Україна) 14,166

Нагадаємо, що на рахунку українських спортсменів три олімпійські медалі: "золото" в командному турнірі з фехтування на шаблях, "срібло" Сергія Куліша у стрільбі з гвинтівки та "бронза" Ольги Харлан в індивідуальній шаблі.