Гарантировал медаль для Украины: Насибов вышел в финал Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе

Украинский борец Парвиз Насибов провел полуфинальную схватку на Олимпийских играх в Париже. Соперником украинца был Хасрат Джафаров из Азербайджана.

В среду, 7 августа, на Играх в Париже начали свое выступление украинские борцы. В весовой категории до 67 килограммов соревновался Парвиз Насибов, пишет 24 Канал.

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Победа на характере

Свой турнирный путь серебряный призер ОИ-2020 начал с 1/8 финала в поединке против серба Мате Немеша. Уступая сопернику со счетом 1:2, украинец сумел вырвать победу и выйти в следующий раунд.

Не менее сложным оказался четвертьфинал. Представитель Кыргызстана Амантур Исмаилов выигрывал по ходу поединка. Однако Парвизу удалось совершить камбэк и выйти в полуфинал – 7:6.

Полуфинальная схватка против Хасрата Джафарова состоялась во время вечерней схватки. Азербайджанец первым открыл счет в поединке. Первый период завершился в пользу Джафарова – 3:2.

Все решилось во второй половине схватки. Парвиз Насибов заставил соперника ошибаться и в итоге одержал третью победу на Олимпиаде-2024.

Украинец одолел Джафарова со счетом – 3:3 благодаря преимуществу.

Парвиз Насибов гарантировал Украине еще одну медаль.В финальной схватке, которая состоится 8 августа, он встретится с иранцем Саидом Эсмаили Лейвеси.