Украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов одолели своих соперников и прошли в полуфинал соревнований по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024. Беленюк выступает в весовой категории до 87 килограмм, а Насибов до 67 килограмм, – пишет 24 канал.

Читайте также Украинскую олимпийскую призерку обвинили в распространении пропаганды на ОИ-2024 – что произошло

Как прошли четвертьфиналы для борцов

В 1/4 финала греко-римской борьбы Жан Беленюк одолел Нурсултана Турсинова. Украинец преобладал походу противостояния, хотя первые баллы получил представитель Казахстана. Результат поединка – 7:3 в пользу Беленюка.

Парвиз Насибов, как и в стартовом поединке против серба Мате Немеша, проигрывал по ходу встречи. Украинец снова сделал камбэк и поборол Амантура Исмаилова со счетом 6:7 в свою пользу.

Сегодня, 7 августа,в 19:15 Парвиз Насибов начнет свой поединок против азербайджанца Хасрата Джафарова, а Беленюк в 19:45 по киевскому времени, встретится с представителем Ирана – Алирезой Мохпадипиани.

Напомним, что около 22:00, Оксана Ливач будет бороться за "бронзу" Олимпиады-2024 в борьбе вольным стилем с Юи Сусаки. Хотя украинка проиграла в своем поединке, но из-за дисквалификации Винеш Фогат, которая нарушила правила, Ливач получила шанс на награду.