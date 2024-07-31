Киченок Л./Киченок Н. (Украина) – Коллинс Д./Кравчик Д. (США) 2:1 (3:6, 6:4, 10:7)

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх состоялся теннисный матч второго круга парного разряда с участием Людмилы и Надежды Киченок. Украинкам противостояла пара американок в составе Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик, пишет 24 Канал.

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Результат матча с участием сестер Киченок

Сестры неудачно начали первый сет, проиграв первый гейм. В итоге украинки уступили со счетом 3:6.

В следующей партии Надежда и Людмила взяли реванш у американок. Несмотря на проигранную первую подачу девушки вырвали победу – 6:4.

Решающий сет определил победительниц матча. Валидольная партия завершилась в пользу украинок – 10:7.

В следующем раунде Людмила и Надежда сыграют против восьмой сеяной пары Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо из Испании.

К слову. Напомним, что в первом круге украинские девушки переиграли представительниц Китая по итогам двух сетов – 6:1, 6:4.

Людмила и Надежда Киченок повторили результат предыдущей Олимпиады-2020 в Токио, когда девушки дошли до четвертьфинала турнира.