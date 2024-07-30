Свитолина проиграла десятой ракетке мира и завершила выступление на Олимпиаде-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела третий матч на Олимпийских играх. В 1/8 финала украинка встречалась с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

Элина Свитолина – Барбора Крейчикова 1:2 (6:7, 6:2, 4:6)

На Олимпийских играх-2024 продолжается теннисный турнир в одиночном женском разряде. В стадию 1/8 финала вышли две украинки, пишет 24 Канал.

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Как сыграла Свитолина

В первом матче Элина Свитолина встречалась с десятой ракеткой мира Барборой Крейчиковой. Это была вторая очная встреча соперниц на теннисном корте. В 2021 году Свитолина уступила чешской теннисистке на Ролан Гаррос по итогу двух сетов.

Не простым оказался поединок соперниц на олимпийском теннисном турнире. Элина очень уверенно начала первую партию, выиграв три подряд гейма. Однако впоследствии Крейчикова сумела отыграться и перевести сет на тайбрейк. В решающем гейме чешка сумела закрыть партию в свою пользу.

Во втором сете Свитолина взяла убедительный реванш. Элина разгромила соперницу со счетом 6:2.

В решающей партии определилась победительница матча. К сожалению, Крейчикова уверенно взяла этот сет и завершила матч в свою пользу.

Элина Свитолина выбывает из Олимпийских игр на стадии 1/8 финала. Напомним, что на прошлой Олимпиаде украинская теннисистка завоевала бронзовую медаль.