На Олимпиаде-2024 состоялся личный финал спортивной гимнастики в вольных упражнениях. В этой дисциплине Украину представлял Илья Ковтун, пишет 24 Канал.

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В шаге от медали

Украинский гимнаст Илья Ковтун был в шаге от медали в личном многоборье. Тогда украинцу не хватило 0,2 балла от получения бронзовой награды.

Были надежды, что Илья получит один из комплектов наград в вольных упражнениях. За выполнение своей программы украинец получил оценку – 14,533 балла. На этот раз, чтобы попасть на пьедестал Ковтуну не хватило 0,4 балла.

Олимпийским чемпионом стал филиппинский гимнаст Карлос Юло. "Серебро" досталось уроженцу Днепра Артему Долгопяту, который представляет Израиль. Бронзовая награда у Джейка Джермана из Великобритании.

Спортивная гимнастика. Вольные упражнения

1. Карлос Юло (Филиппины) 15.000 баллов

2. Артем Долгопят (Израиль) 14.966

3. Джейк Джерман (Великобритания) 14.933

4. Илья Ковтун (Украина) 14.533

Важно. Илья Ковтун поборется за медаль в упражнениях на параллельных брусьях. Финал состоится в понедельник, 5 августа.

Напомним, что в командном многоборье Украина заняла пятое место. В финале индивидуального многоборья Ковтун был четвертым, а Верняев – восьмым.