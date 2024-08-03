На Олімпіаді-2024 відбувся особистий фінал спортивної гімнастики у вільних вправах. У цій дисципліні Україну представляв Ілля Ковтун, пише 24 Канал.

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За крок від медалі

Український гімнаст Ілля Ковтун був за крок від медалі в особистому багатоборстві. Тоді українцю не вистачило 0,2 бала від здобуття бронзової нагороди.

Були сподівання, що Ілля здобуде один з комплектів нагород у вільних вправах. За виконання своєї програми українець отримав оцінку – 14,533 бала. Цього разу, щоб потрапити на п'єдестал Ковтуну не вистачило 0,4 бала.

Олімпійським чемпіоном став філіппінський гімнаст Карлос Юло. "Срібло" дісталося уродженцю Дніпра Артему Долгопяту, який представляє Ізраїль. Бронзова нагорода у Джейка Джермана з Великої Британії.

Спортивна гімнастика. Вільні вправи

1. Карлос Юло (Філіппіни) 15.000 балів

2. Артем Долгопят (Ізраїль) 14.966

3. Джейк Джерман (Велика Британія) 14.933

4. Ілля Ковтун (Україна) 14.533

Важливо. Ілля Ковтун побореться за медаль у вправах на паралельних брусах. Фінал відбудеться у понеділок, 5 серпня.

Нагадаємо, що у командному багатоборстві Україні посіла п'яте місце. У фіналі індивідуального багатоборства Ковтун був четвертим, а Верняєв – восьмим.