Волевая победа: Хижняк одолел уроженца Украины и вышел в четвертьфинал Игр-2024

30 июля 2024, 22:25
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На Олимпийских играх в Париже состоялся боксерский поединок 1/8 финала. Волею жребия в нем встретились два украинца с разным гражданством – Александр Хижняк и Филипп Акилов.

Александр Хижняк длительное время лечился от травмы, которую получил перед Олимпийскими играми. Это сказалось на форме украинца, пишет 24 Канал.

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Кто стал победителем боя Хижняк – Акилов

Боксеры провели бой в весовой категории до 80 килограммов. Первый раунд был за Акиловым, который нанес немало хлопот Хижняку. Однако Александр сумел перехватить инициативу.

Следующие раунды уже были за Александром. В итоге судьи раздельным решением отдали победу Александру.

Серебряный призер прошлой Олимпиады вышел в четвертьфинал. На этой стадии он встретится с Вандерлеем Перейрой из Бразилии. Бой состоится 2 августа.

Кто такой Филипп Акилов

  • Бывший украинский боксер родился в Бахмуте.
  • Акилов занимался боксом в Броварах.
  • В начале полномасштабного вторжения уехал из оккупированного россиянами Мариуполя в Венгрию.
  • Там он сменил гражданство и начал выступать на соревнованиях за Венгрию.
Автор: Сергій Шаховець