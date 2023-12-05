Осудили действия России и вспомнили поступок Харлан: что решили на саммите МОК

В швейцарской Лозанне 5 декабря состоялся 12-й Олимпийский саммит с участием ведущих представителей олимпийского движения. По итогам заседания было опубликовано коммюнике.

В 2024 году состоятся крупнейшие спортивные соревнования четырехлетия – Олимпийские игры в Париже. В ходе саммита были рассмотрены многие актуальные вопросы, в том числе участие атлетов из стран-агрессоров.

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За все хорошо против всего плохого

Участники саммита приветствовали резолюцию ООН о "Построению мирного и лучшего мира через олимпийский идеал". За постановление проголосовали 118 стран, только две воздержались – Россия и Сирия. Именно страна-агрессор подвергла критике МОК за ограничения в отношении спортсменов с российским и белорусским паспортом.

На заседании отметили сложную геополитическую ситуацию в мире со слишком большим количеством войн и конфликтов. Участники саммита выразили свои соболезнования невиновным жертвам насилия и их семьям. А также призывали к мирному разрешению конфликтов.

Международные федерации отчитались о выполнении рекомендаций МОК относительно участия в соревнованиях нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами. Они отметили, что большинство турниров прошли без инцидентов, кроме одного. Вероятно речь шла об Ольге Харлан, отказавшейся пожимать руку россиянке.

Россию осудили, но спортсменов допустили

Несмотря на приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), МОК не изменил своей позиции в отношении нейтральных спортсменов. Напомним, что деятельность ОКР приостановлена из-за включения в ее состав организаций, подчиненных НОК Украины.

Также МОК осудил решение правительства и президента России провести политизированные спортивные состязания. Террористы намерены организовать собственную Олимпиаду.

Также следует отметить, что окончательное решение по участию россиян и белорусов будет принято в марте 2024 года. МОК отметил, что участие нейтральных спортсменов на Олимпийских играх может состояться только при четко определенных ограничениях. Менять квоты и лицензии специально для атлетов из стран-агрессоров не собираются.