Без единого представителя Украины: рейтинг самых дорогих сборных и футболистов на Олимпиаде-2024

Наша команда повезла на олимпийский футбольный турнир далеко не самый сильный состав. Причиной этого является отказ клубов от участия их игроков на турнире, ведь Олимпиада не подпадает под даты ФИФА. Однако другим сборным все же удалось получить в свое распоряжение несколько звезд.

Уже в среду, 24 июля, во Франции стартует футбольный турнир на Олимпийских играх-2024. В мужском соревновании примут участие 16 сборных со всего мира.

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Самые дорогие сборные

Тренеры команд ограничены в выборе состава на турнира. Коучи могут пригласить 22 игроков в возрасте до 23-х лет. При этом до трех из них могут не подпадать под возрастной лимит.

Тем не менее, наставники могут вызывать даже звезд мирового масштаба. По данным Transfermarkt, общая стоимость всех 16-ти сборных на Олимпиаде-2024 составит 1,54 миллиарда евро.

Самой дорогой оказалась сборная-хозяйка Франция, состав "Ле Бле" оценивается в 411,6 миллиона евро. Позади нее идут испанцы, а замыкают топ-четверку соперники Украины по группе – Аргентина и Марокко.

Сама же команда Ротаня оценена в 30,85 миллиона евро, занимая восьмую строчку в ценовом рейтинге. К слову, еще один соперник "сине-желтых" по квартету Ирак является самой дешевой сборной турнира.

Рейтинг олимпийских сборных по цене:

Франция – 411,60 миллиона евро Испания – 370,30 миллиона евро Аргентина – 247,55 миллиона евро Марокко – 165,10 миллиона евро США – 81,70 миллиона евро Парагвай – 53,60 миллиона евро Израиль – 51,85 миллиона евро Украина – 30,85 миллиона евро Узбекистан – 26,55 миллиона евро Япония – 22,60 миллиона евро Гвинея – 14,30 миллиона евро Египет – 13,73 миллиона евро Мали – 10,93 миллиона евро Доминиканская Республика – 10,53 миллиона евро Новая Зеландия – 7,53 миллиона евро Ирак – 5,75 миллиона евро

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Рейтинг игроков

При этом в рейтинге самых дорогих футболистов на Олимпийских играх нет ни одного представителя Украины. Нашими наиболее ценными игроками являются Даниил Сикан и Дмитрий Крыськив из Шахтера.

Топ-5 самых дорогих игроков олимпийской сборной Украины:

Даниил Сикан (Шахтер) – 7 миллионов евро Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 7 миллионов евро Максим Таловеров (ЛАСК) – 2,5 миллиона евро Арсений Батагов (Заря) – 2 миллиона евро Валентин Рубчинский (Динамо) – 1,8 миллиона евро

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Рейтинг самых дорогих футболистов Олимпиады возглавляют звезды наших соперников по группе – аргентинец Хулиан Альварес и марокканец Ашраф Хакими. Топ-тройку замыкает француз Майкл Олисе, который этим летом сменил Кристал Пэлас на Баварию.

Топ-12 самых дорогих футболистов олимпийского турнира: