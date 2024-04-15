Включая Украину: Макрон работает над мировым перемирием во время Олимпиады-2024

В Париже с 26 июля по 11 августа пройдут летние Олимпийские игры. Решением МОК туда допустили российских и белорусских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

Несмотря на это, руководительница столицы Франции заявляла, что атлетам из этих стран не будут рады в Париже. В ответ "запоребриком" выразили свое возмущение и даже потребовали перенести соревнования в другую страну.

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Прекращение военных действий во время ОИ-2024

На фоне повышенного напряжения президент Франции Эммануэль Макрон выступил со своей инициативой о прекращении огня во всех действующих военных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время проведения Олимпийских игр. Для реализации этого плана он рассчитывает на помощь лидера Китая.

Мы будем работать над олимпийским перемирием. Для помощи мы постараемся привлечь многих наших партнеров. Через несколько недель Париж посетит глава КНР, я попрошу его помочь. Олимпийские игры принесут много пользы с дипломатической точки зрения,

– заявил Макрон.

. Ранее Эммануэль Макрон признавался, что ожидает атаки на Францию во время Олимпийских игр со стороны России.

Напомним, что предстоящая летняя Олимпиада станет 33-й в истории. Церемония зажжения олимпийского огня состоится уже 16 апреля.