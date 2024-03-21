Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 20 марта, призвала отстранить представителей России и Беларуси от Олимпиады-2024 в Париже. Это произошло после согласования на Исполкоме МОК протокола участия “нейтральных” спортсменов в турнире.

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Победа россиян в Париже-2024 будет использована пропагандистами

Президент Совета Европы Теодорос Русопулос заявил, что присутствие представителей стран-агрессоров станет "оскорблением для украинских спортсменов". Россия и Беларусь обязательно используют победы на Олимпиаде-2024 в своей пропаганде ради оправдания войны.

"Любая победа этих спортсменов, даже под нейтральным флагом, может быть отпразднована и использована в качестве пропагандистского инструмента для создания нарратива принятия и нормализации, который преуменьшает серьезность действий российского и белорусского правительств.

Почему? Потому что их участие было бы оскорблением для украинских спортсменов, некоторые из которых погибли в результате войны и большинство из которых не могут нормально тренироваться из-за разрушения спортивной инфраструктуры", – заявил президент ПАСЕ.

Отметим, что ПАСЕ еще в прошлом году призвала МОК к исключению россиян и белорусов из всех соревнований. Ведь фундаментальные принципы олимпизма противостоят войне. Соответственно спортсмены из страны, которая вторглась в другую страну, не имеют право участвовать в Олимпиаде.

Важно! Напомним, что решение о допуске россиян и белорусов к ОИ-2024 было принято в декабре 2023 года. Представители стран-агрессоров получили право соревноваться в индивидуальных видах спорта и с соблюдением требований нейтральности.