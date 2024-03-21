Парламентська асамболея Ради Європи (ПАРЄ) у середу, 20 березня, закликала відсторонити представників Росії та Білорусі від Олімпіади-2024 в Парижі. Це відбулося після погодження на Виконкомі МОК протоколу участі "нейтральних" спортсменів у турнірі.

До теми Новий прапор та гімн без слів: рішення МОК щодо участі "нейтральних" спортсменів в ОІ-2024

Перемога росіян у Парижі-2024 буде використана пропагандистами

Президент Ради Європи Теодорос Русопулос заявив, що присутність представників країн-агресорів стане "образою для українських спортсменів". Росія та Білорусь обов'язково використають перемоги на Олімпіаді-2024 у своїй пропаганді заради виправдання війни.

"Будь-яка перемога цих спортсменів, навіть під нейтральним прапором, може бути відсвяткована і використана як пропагандистський інструмент для створення наративу прийняття і нормалізації, який применшує серйозність дій російського і білоруського урядів.

Чому? Тому що їхня участь була б образою для українських спортсменів, деякі з яких загинули внаслідок війни і більшість з яких не можуть нормально тренуватися через руйнування спортивної інфраструктури", – заявив президент ПАРЄ.

Зазначимо, що ПАРЄ ще торік закликала МОК до виключення росіян та білорусів з усіх змагань. Адже фундаментальні принципи олімпізму протистоять війні. Відповідно спортсмени з країни, яка вдерлася в іншу країну, не мають право брати участь в Олімпіаді.

Важливо! Нагадаємо, що рішення про допуск росіян та білорусів до ОІ-2024 було прийнято у грудні 2023 року. Представники країн-агресорів отримали право змагатися в індивідуальних видах спорту та з дотриманням вимог нейтральності.