Українські борці Жан Беленюк та Парвіз Насібов здолали свої суперників та пройшли у півфінал змагань з греко-римської боротьби на Олімпіаді-2024. Беленюк виступає у ваговій категорії до 87 кілограм, а Насібов до 67 кілограм, – пише 24 канал.

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Як пройшли чвертьфінали для борців

У 1/4 фіналу греко-римської боротьбі Жан Беленюк здолав Нурсултана Турсинова. Українець переважав походу протистояння, хоча перші бали отримав представник Казахстану. Результат поєдинку – 7:3 на користь Беленюка.

Парвіз Насібов, як і у стартовому поєдинку проти серба Мате Немеша, програвав по ходу зустрічі. Українець знову зробив камбек та поборов Амантура Ісмаїлова з рахунком 6:7 на свою користь.

Сьогодні, 7 серпня,о 19:15 Парвіз Насібов розпочне свій поєдинок проти азербайджанця Хасрата Джафарова, а Беленюк о 19:45 за київським часом, зустрінеться з представником Ірану – Алірезою Мохпадіпіані.

Нагадаємо, що близько 22:00, Оксана Лівач буде боротись за "бронзу" Олімпіади-2024 у боротьбі вільним стилем з Юї Сусакі. Хоча українка програла у своєму двобої, але через дискваліфікацію Вінеш Фогат, яка порушила правила, Лівач отримала шанс на нагороду.