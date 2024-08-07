Международная федерация каноэ заставила нашу спортсменку закрасить часть фразы "I am Ukrainian" на лодке. Об этом сообщила компания-партнер спортсменки BGV Group.

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Тотальный маразм от организаторов

В своих соцсетях она рассказала детали. Оказывается. что организация разглядела во фразе "Я украинка" признаки пропаганды.

"Как официальный партнер каноистки Анастасии Рыбачок и просто как болельщики из Украины, наша компания возмущена ситуацией, сложившейся на Олимпийских играх 2024 в Париже. Международная федерация каноэ разглядела в надписи "I am Ukrainian" на лодке Анастасии признаки пропаганды и заставила закрасить часть фразы.

История с лодкой и ее дизайном очень символична для спортсменки. И надпись "I am Ukrainian" была важной для всей команды. Об этом Анастасия неоднократно подчеркивала во время пресс-конференции в Житомире. Дизайн изображения на каноэ Анастасия Рыбачок разработала самостоятельно, вложив контекст важнейшей самоидентичности и украинской несокрушимости", – говорится в сообщении.



Рыбачок обвинили в распространении пропаганды за подпись "I am Ukrainian" на лодке / Фото из фейсбука спортсменки

В компании заверили, что надпись и уникальный дизайн будет восстановлен сразу после возвращения Анастасии домой.

К слову. Каноистка Анастасия Рыбачок является серебряным призером Игр-2020 в Токио. В Париже она соревнуется в двух категориях – каноэ-двойка на 500 метров и каноэ-одиночка на 200 метров.

Напомним, что 6 августа Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок прошли в полуфинал Олимпиады-2024 в каноэ-двойке! Наши спортсменки финишировали вторыми в своем заезде, уступив лишь олимпийским чемпионкам из Китая. Полуфинал состоится 9 августа.