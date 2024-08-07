Еще во время первых схваток Парвиз Насибов получил удар в глаз, из-за чего образовался синяк. Однако по завершении полуфинала состояние травмированного глаза еще больше ухудшилось.

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Тренер Насибова: Глаз уже не видит

Во время трансляции было заметно, что большая гематома полностью закрыла глаз. Состояние здоровья Насибова сильно взволновало украинских болельщиков.

Тренер украинского борца Владимир Шацких рассказал детали травмы. Также специалист сообщил, что Парвизу проведут специальную процедуру на глазу, чтобы убрать жидкость.

"Мы дали согласие, чтобы ему откачали жидкость над глазом, потому что Парвиз глазом уже не видит, а до завтра ситуация еще может ухудшиться.

Чем ударили? Показалось, что головой, а может и локоть, потому что там в борьбе все, что может летать ... У него и нос перебит, поэтому сейчас его врачи подремонтируют и, думаю, что завтра все должно быть хорошо", – сказал тренер Насибова.

Напомним, что в полуфинале Парвиз Насибовв победил азербайджанца Хасрата Джафарова. Только благодаря сверхусилиям наш борец сумел пробиться в финал.