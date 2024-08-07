Ще під час перших сутичок Парвіз Насібов отримав удар в око, через що утворився синець. Проте по завершенні півфіналу стан травмованого ока ще більше погіршився.

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Тренер Насібова: Око вже не бачить

Під час трансляції було помітно, що велика гематома повністю закрила око. Стан здоров'я Насібова сильно схвилював українських вболівальників.

Тренер українського борця Володимир Шацьких розповів деталі травми. Також фахівець повідомив, що Парвізу проведуть спеціальну процедуру на оці, щоб прибрати рідину.

"Ми дали згоду, щоб йому відкачали рідину над оком, бо Парвіз оком уже не бачить, а до завтра ситуація ще може погіршитися.

Чим ударили? Здалося, що головою, а може й лікоть, тому що там у боротьбі все, що може літати… У нього і ніс перебитий, тому зараз його лікарі підремонтують і, думаю, що завтра все повинно бути добре", – сказав тренер Насібова.

Нагадаємо, що у півфіналі Парвіз Насібовв переміг азербайджанця Хасрата Джафарова. Лише завдяки надзусиллям наш борець зумів пробитися до фіналу.