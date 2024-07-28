На одном из участков трассы Лоана Лекомт не справилась с управлением велосипеда. Спортсменка упала прямо на камни головой вниз.

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Жуткое падение на трассе кросса-кантри

Из-за ужасного падения Лекомт даже потеряла сознание. 24-летней велосипедистке сразу оказали медицинскую помощь. Ее на носилках вынесли из леса и доставили в ближайшую больницу.

Медики диагностировали у Лекомт сотрясение мозга и повреждение челюсти. К счастью, спортсменка избежала более сложных травм.

Видео падения Лоаны Лекомт

На инцидент на трассе в маунтенбайке отреагировал Президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил поддержку велосипедистке.

Браво Лоане Лекомт. Мы думаем о ней после ее падения, она не проиграла,

– написал Макрон в социальной сети Х.

Отметим, что чемпионкой Олимпиады-2024 в маунтенбайке стала француженка Паулин Ферран-Прево. Представительница Украины Яна Беломоина не сумела добраться до финиша. Она была снята с дистанции на последнем круге как круговая.