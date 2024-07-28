На одній з ділянок траси Лоана Лекомт не впоралася з управлінням велосипеда. Спортсменка впала прямо на каміння головою вниз.

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Моторошне падіння на трасі кросу-кантрі

Через жахливе падіння Лекомт навіть втратила свідомість. 24-річній велосипедистці одразу надали медичну допомогу. Її на ношах винесли з лісу та доставили до найближчої лікарні.

Медики діагностували у Лекомт струс мозку та пошкодження щелепи. На щастя, спортсменка уникла складніших травм.

Відео падіння Лоани Лекомт

На інцидент на трасі в маунтенбайку відреагував Президент Франції Еммануель Макрон. Він висловив підтримку велосипедистці.

Браво Лоані Лекомт. Ми думаємо про неї після її падіння, вона не програла,

– написав Макрон у соціальній мережі Х.

Зазначимо, що чемпіонкою Олімпіади-2024 в маунтенбайку стала француженка Паулін Ферран-Прево. Представниця України Яна Беломоїна не зуміла дістатися фінішу. Вона була знята з дистанції на останньому колі як кругова.