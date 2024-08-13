Украинские атлеты заработали больше, чем спортсмены из топ-10 медального зачета Олимпиады-2024

Летние Олимпийские игры в Париже подошли к своему завершению. Украинские спортсмены на главных соревнованиях четырехлетия завоевали двенадцать наград.

В активе олимпийской сборной Украины три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали. За полученные награды украинские спортсмены получили от государства солидные призовые.

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Какие призовые получат спортсмены за медали Олимпиады-2024

Издание The Economic Times сравнило денежные вознаграждения, которые получили спортсмены в разных странах. Финансовые бонусы существенно отличаются во всем мире: одни предлагают астрономические суммы, а другие довольствуются символическими вознаграждениями.

Самые большие денежные премии получили спортсмены из Гонконга и Сингапура. Золотые медалисты из Гонконга получили по 768 тысяч долларов – это 20 процентов больше, чем они заработали на Олимпиаде в Токио. Сингапур предлагает за награду наивысшей пробы 745 тысяч долларов.

Топ-6 стран с самыми большими призовыми

Гонконг: "золото" – 768 тысяч долларов, "серебро" – 384 тысячи, "бронза" – 192 тысячи

Сингапур: "золото" – 745 тысяч долларов, "серебро" – 373 тысячи, "бронза" – 186 тысяч

Индонезия: "золото" – 300 тысяч долларов, "серебро" – 150 тысяч, "бронза" – 60 тысяч

Израиль: "золото" – 271 тысяча долларов, "серебро" – 216 тысяч, "бронза" – 135 тысяч

Казахстан: "золото" – 250 тысяч долларов, "серебро" – 150 тысяч, "бронза" – 75 тысяч

Малайзия: "золото" – 216 тысяч долларов, "серебро" – 65 тысяч, "бронза" – 22 тысячи

Интересно, что страны из топ-10 медального зачета не впечатляют размерами вознаграждений. Например, чемпион Олимпиады-2024 из Австралии получит лишь 13 тысяч долларов, из Германии скромные 22 тысячи, а из США – 38 тысяч. А Великобритания вообще не стимулирует своих атлетов денежными бонусами. Олимпийцы и паралимпийцы из этой страны получают ежегодную стипендию в размере 28 тысяч фунтов.

Сколько заработали спортсмены из других стран

Австралия: "золото" – 13 тысяч долларов, "серебро" – 10 тысяч, "бронза" – 7 тысяч

Германия: "золото" – 22 тысячи долларов, "серебро" – 16 тысячи, "бронза" – 6 тысячи

Япония: "золото" – 32 тысяч долларов, "серебро" – 13 тысячи, "бронза" – 6 тысячи

США: "золото" – 38 тысяч долларов, "серебро" – 23 тысячи, "бронза" – 15 тысяч

Республика Корея: "золото" – 45 тысяч долларов, "серебро" – 25 тысячи, "бронза" – 18 тысяч

Франция: "золото" – 87 тысячи долларов, "серебро" – 43 тысячи, "бронза" – 22 тысячи

Напомним, что Украина выплатит медалистам Олимпиады-2024 1 миллион 670 тысяч долларов США. Золотые медалисты получат по 125 тысяч, серебряные по 100, а бронзовые по 80 тысяч. В общем 15 украинских атлетов завоевать медали Игр-2024.