В активі олімпійської збірної України три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові медалі. За здобуті нагороди українські спортсмени отримали від держави солідні призові.

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Які призові отримають спортсмени за медалі Олімпіади-2024

Видання The Economic Times порівняло грошові винагороди, які отримали спортсмени в різних країнах. Фінансові бонуси суттєво відрізняються у всьому світі: одні пропонують астрономічні суми, а інші задовольняються символічними винагородами.

Найбільші грошові премії отримали спортсмени з Гонконгу та Сінгапуру. Золоті медалісти з Гонконгу отримали по 768 тисяч доларів – це на 20 відсотків більше, ніж вони заробили на Олімпіаді в Токіо. Сінгапур пропонує за нагороду найвищої проби 745 тисяч доларів.

Топ-6 країн з найбільшими призовими

Гонконг: "золото" – 768 тисяч доларів, "срібло" – 384 тисячі, "бронза" – 192 тисячі

Сінгапур: "золото" – 745 тисяч доларів, "срібло" – 373 тисячі, "бронза" – 186 тисяч

Індонезія: "золото" – 300 тисяч доларів, "срібло" – 150 тисяч, "бронза" – 60 тисяч

Ізраїль: "золото" – 271 тисяча доларів, "срібло" – 216 тисяч, "бронза" – 135 тисяч

Казахстан: "золото" – 250 тисяч доларів, "срібло" – 150 тисяч, "бронза" – 75 тисяч

Малайзія: "золото" – 216 тисяч доларів, "срібло" – 65 тисяч, "бронза" – 22 тисячі

Цікаво, що країни з топ-10 медального заліку не вражають розмірами винагород. Наприклад, чемпіон Олімпіади-2024 з Австралії отримає лише 13 тисяч доларів, з Німеччини скромні 22 тисячі, а зі США – 38 тисяч. А Велика Британія взагалі не стимулює своїх атлетів грошовими бонусами. Олімпійці та паралімпійці з цієї країни отримують щорічну стипендію у розмірі 28 тисяч фунтів.

Скільки заробили спортсмени з інших країн

Австралія: "золото" – 13 тисяч доларів, "срібло" – 10 тисячі, "бронза" – 7 тисячі

Німеччина: "золото" – 22 тисячі доларів, "срібло" – 16 тисячі, "бронза" – 6 тисячі

Японія: "золото" – 32 тисяч доларів, "срібло" – 13 тисячі, "бронза" – 6 тисячі

США: "золото" – 38 тисяч доларів, "срібло" – 23 тисячі, "бронза" – 15 тисячі

Республіка Корея: "золото" – 45 тисяч доларів, "срібло" – 25 тисячі, "бронза" – 18 тисяч

Франція: "золото" – 87 тисячі доларів, "срібло" – 43 тисячі, "бронза" – 22 тисячі

Нагадаємо, що Україна виплатить медалістам Олімпіади 1 мільйон 670 тисяч доларів США. Золоті медалісти отримають по 125 тисяч, срібні по 100, а бронзові по 80 тисяч. Загалом 15 українських атлетів завоювати медалі Ігор-2024.