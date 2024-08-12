Перед Играми-2024 было указано, что спортсмены получат призовые за медали, которые выиграют на соревнованиях. Средства будут выделены из государственного бюджета Министерства молодежи и спорта за достижения атлетов на Олимпиаде-2024.

Читайте также "Гордость Украины": Владимир Зеленский поздравил украинских олимпийцев

Призовые для украинских олимпийцев

Всего украинским спортсменам будет выплачено – 1 миллион 670 тысяч долларов США. Председатель НОК Украины Вадим Гутцайт отметил, что по сравнению с Олимпиадой-2020 в Токио сумма за "золото" не изменилась – 125 тысяч долларов США. Выплата за "серебро" и "бронзу" выросла с 80 до 100 тысяч долларов США и с 55 до 80 тысяч долларов США, соответственно.

В итоге летних Олимпийских игр-2024 в Париже золотые медали для Украины принесли в командном фехтовании – Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова. В прыжках в высоту – Ярослава Магучих и в боксе Александр Хижняк.

Кто и сколько получит призовых

Ольга Харлан получит 205 тысяч долларов США за "золото" и "бронзу" в фехтовании.

за "золото" и "бронзу" в фехтовании. 125 тысяч долларов США – Александр Хижняк, Ярослава Магучих, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

– Александр Хижняк, Ярослава Магучих, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова. За серебряные медали 100 тысяч долларов США получат Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля), Сергей Кулиш (стрельба), Илья Ковтун (спортивная гимнастика) и Ирина Коляденко (вольная борьба)

получат Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля), Сергей Кулиш (стрельба), Илья Ковтун (спортивная гимнастика) и Ирина Коляденко (вольная борьба) По 80 тысяч долларов США за "бронзу" государство гарантирует выплату Жану Беленюку (греко-римская борьба), Ирина Геращенко (прыжки в высоту) и Михаил Кохан (метание молота).

В пересчете на гривны общая сумма призовых составляет 68 миллионов гривен. Также фехтовальщица Ольга Харлан выставила на аукцион свою саблю с которой получила "золото" для Украины и отправит все вырученные средства на помощь Вооруженным Силам Украины.