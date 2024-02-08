Медали с символом Франции: в Париже презентовали награды Олимпиады-2024 – видео

Организаторы Олимпийских игр-2024 подготовили уникальные медали, которыми будут награждать победителей соревнований. Каждая награда, кроме драгоценных металлов, будет содержать частичку главного символа Франции.

В четверг, 8 февраля, Оргкомитет Олимпийских игр представил медали, которые получат спортсмены. Кроме особого дизайна, памятные награды содержат в себе частичку символа Парижа и Франции.

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Все медали содержат особый металл

По традиции медали будут трех градаций: золотые, серебряные и бронзовые. Однако в отличие от всех предыдущих они будут украшены маленькой частью Эйфелевой башни. Председатель Оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге объяснил, что такое решение пришло из-за желания сделать медали "уникальными и неповторимыми".

Воплотить такой замысел было непростой задачей, с которой справилась компания Chaumet. Известный производитель ювелирной продукции изобрел уникальную технологию, чтобы совместить золото, серебро и бронзу с металлом главного символа Парижа и Франции.

Пловчиха Беатрис Гесс, 20-кратная чемпионка Паралимпийских игр, подчеркнула три вещи, которые делают эти медали такими особенными.

"Как для француза, эти медали представляют собой гордость. Они символизируют победу, но они также представляют драгоценный камень. Я думаю, что они будут для нас еще более ценны, если мы выиграем на родной земле", – отметила Гесс.

Олимпиада-2024 в столице Франции начнется 26 июля и продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 10,5 тысяч спортсменов, которые будут соревноваться в 48 дисциплинах. Одним из звездных репортером соревнований будет легендарный рэпер Snoop Dogg

Видео презентации медалей Олимпийских игр-2024