Американский рэпер, продюсер и актер Snoop Dogg подписал соглашение с NBCUniversal. Известная медиакомпания будет готовить эксклюзивные репортажи с Олимпийских игр.
Читайте также Кровавая Олимпиада-2024: Саладуха объяснила, как МОК капитулирует перед враждебной Россией
Snoop Dogg – репортер Олимпиады-2024
Легендарный рэпер будет работать в столице Франции специальным корреспондентом Игр. Для Snoop Dogg это уже не первый опыт участия в Олимпиаде. Рэппер уже делал несколько вирусных комментариев из Токио-2020.
Известный музыкант будет работать в прайм-тайме в вечерних выпусках.
Я вырос, наблюдая за Олимпийскими играми, и в восторге от того, что невероятные спортсмены будут выступать в Париже. Это праздник мастерства, преданности и стремления к величию,
– прокомментировал свое участие Snoop Dogg.
52-летний рэпер будет посещать олимпийские соревнования, общаться со спортсменами, а также их друзьями.
У нас будут невероятные состязания, и, конечно, я добавлю к ним стиль Снупа. Это будут самые грандиозные Олимпийские игры в истории, следите за обновлениями. Давайте отпразднуем и сделаем эти игры незабываемыми,
– отметил культовый исполнитель.
Snoop Dogg будет работать репортером на ОИ-2024: видео