Американский рэпер, продюсер и актер Snoop Dogg подписал соглашение с NBCUniversal. Известная медиакомпания будет готовить эксклюзивные репортажи с Олимпийских игр.

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Snoop Dogg – репортер Олимпиады-2024

Легендарный рэпер будет работать в столице Франции специальным корреспондентом Игр. Для Snoop Dogg это уже не первый опыт участия в Олимпиаде. Рэппер уже делал несколько вирусных комментариев из Токио-2020.

Известный музыкант будет работать в прайм-тайме в вечерних выпусках.

Я вырос, наблюдая за Олимпийскими играми, и в восторге от того, что невероятные спортсмены будут выступать в Париже. Это праздник мастерства, преданности и стремления к величию,

– прокомментировал свое участие Snoop Dogg.

52-летний рэпер будет посещать олимпийские соревнования, общаться со спортсменами, а также их друзьями.

У нас будут невероятные состязания, и, конечно, я добавлю к ним стиль Снупа. Это будут самые грандиозные Олимпийские игры в истории, следите за обновлениями. Давайте отпразднуем и сделаем эти игры незабываемыми,

– отметил культовый исполнитель.

Snoop Dogg будет работать репортером на ОИ-2024: видео

Важно! Олимпийские игры в Париже 2024 года начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа. На соревнованиях будет разыграно 329 медалей по 32 видам (48 дисциплин). Ожидается участие 10 500 спортсменов.