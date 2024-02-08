У четвер, 8 лютого, Оргкомітет Олімпійських ігор презентував медалі, які отримають спортсмени. Окрім особливого дизайну, пам'ятні нагороди містять у собі частинку символу Парижу та Франції.

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Усі медалі містять особливий метал

За традицією медалі будуть трьох градацій: золоті, срібні та бронзові. Однак на відміну від усіх попередніх вони будуть прикрашені маленькою частиною Ейфелевої вежі. Голова Оргкомітету Ігор-2024 Тоні Естанге пояснив, що таке рішення прийшло через бажання зробити медалі "унікальними та неповторними".

Втілити такий задум було непростим завданням, з яким впоралася компанія Chaumet. Відомий виробник ювелірної продукції винайшов унікальну технологію, щоб поєднати золото, срібло та бронзу з металом головного символу Парижа та Франції.

Плавчиня Беатріс Гесс, 20-разова чемпіонка Паралімпійських ігор, підкреслила три речі, які роблять ці медалі такими особливими.

"Як для француза, ці медалі становлять собою гордість. Вони символізують перемогу, але вони також представляють дорогоцінний камінь. Я думаю, що вони будуть для нас ще більш цінні, якщо ми виграємо на рідній землі", – зазначила Гесс.

Важливо! Олімпіада-2024 у столиці Франції розпочнеться 26 липня та триватиме до 11 серпня. У змаганнях візьмуть участь 10,5 тисяч спортсменів, які змагатимуться у 48 дисциплінах. Одним із зіркових репортером змагань буде легендарний репер Snoop Dogg.

Відео презентації медалей Олімпійських ігор-2024