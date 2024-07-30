Очевидно, олимпийские боги разгневались, что к Играм допустили несколько "нейтральных" спортсменов, и решили "спутать карты" организаторам соревнований. Больше всего "бесчинствуют" Посейдон и Гелиос.

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Шторм и грязная Сена

Так, из-за сильных дождей проводить соревнования на воде стало невозможно. Из-за шторма пришлось отменить запланированный третий день квалификации по серфингу.

Уже в третий раз перенесли соревнования по мужскому триатлону на Олимпиаде. И это из-за того, что уровень загрязнения Сены превысил допустимую норму после ливней.

Организаторы надеются, что показатели воды все же улучшатся и планируют соревнования на утро среды, сразу после женских соревнований, запланированных на 8:00 по местному времени.

Если же уровень бактерий будет высоким, заплывы, вероятно, перенесут на пятницу – резервный день для проведения соревнований.

На Париж надвигается жара

По данным метеорологов, кроме осадков, Париж будет изнемогать и от жары. Уже 30 июля во французской столице ожидается температура до 35 градусов.

Мощную жару остро почувствуют олимпийцы, которые будут соревноваться на открытом воздухе днем в Париже и его пригородах.

Пляжный волейбол на Эйфелевой башне, отборочные соревнования по фристайлу на площади Согласия и полуфиналы женского регби-7 на стадионе "Стад де Франс" частично или полностью происходят под открытым небом.

Погодные условия могут быть еще более жаркими, когда Испания сыграет с Египтом в футбольном матче в Бордо. Там столбик термометра может подняться до 38 градусов.

Подобные максимумы прогнозируют и для Лиона, где сегодня будут играть с командой Аргентины украинские футболисты

В центральном городе Шатору, где проходят олимпийские соревнования по стрельбе, температура достигнет 36 градусов.

Накануне Игр некоторые спортсмены призвали скорректировать время соревнований, чтобы учесть физические нагрузки от соревнований при высоких температурах и риск теплового удара.