Вочевидь, олімпійські боги розгнівалися, що до Ігор допустили кілька "нейтральних" спортсменів, і вирішили "сплутати карти" організаторам змагань. Найбільше "бешкетують" Посейдон і Геліос.

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Шторм і брудна Сена

Так, через сильні дощі проводити змагання на воді стало неможливо. Через шторм довелося скасувати запланований третій день кваліфікації з серфінгу.

Вже втретє перенесли змагання з чоловічого триатлону на Олімпіаді. І це через те, що рівень забруднення Сени перевищив допустиму норму після злив.

Організатори сподіваються, що показники води все ж покращаться і планують змагання на ранок середи, одразу після жіночих змагань, що заплановані на 8:00 за місцевим часом.

Якщо ж рівень бактерій буде високим, запливи, ймовірно, перенесуть на п'ятницю – резервний день для проведення змагань.

На Париж насувається спека

За даними метеорологів, окрім опадів, Париж знемагатиме й від спеки. Вже 30 липня у французькій столиці очікується температура до 35 градусів.

Потужну спеку гостро відчують олімпійці, які змагатимуться на відкритому повітрі вдень у Парижі та його передмістях.

Пляжний волейбол на Ейфелевій вежі, відбіркові змагання з фрістайлу на площі Згоди та півфінали жіночого регбі-7 на стадіоні "Стад де Франс" частково або повністю відбуваються просто неба.

Погодні умови можуть бути ще більш спекотними, коли Іспанія зіграє з Єгиптом у футбольному матчі у Бордо. Там стовпчик термометра може піднятися до 38 градусів.

Подібні максимуми прогнозують і для Ліона, де сьогодні гратимуть з командою Аргентини українські футболісти

У центральному місті Шатору, де проходять олімпійські змагання зі стрільби, температура досягне 36 градусів.

Напередодні Ігор деякі спортсмени закликали скорегувати час змагань, щоб врахувати фізичні навантаження від змагань за високих температур і ризик теплового удару.