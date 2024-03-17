Попри спротив України та її союзників російські спортсмени візьмуть участь в Олімпійських іграх. У порівнянні з попередніми змаганнями їхня кількість буде дуже обмеженою.

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Краще б вони взагалі не їхали

Віцепрезидент МОК Джон Коутс не зміг назвати точну кількість росіян, які змагатимуться на Іграх. Втім, приблизне число "нейтральних" атлетів він зміг озвучити.

Питання в тому скільки їх поїде. Вони не зможуть брати участь у командних видах спорту, тому що не можуть змагатися як Росії. Далі – усі представники російських військових клубів не їдуть. Не знаю напевне, але очевидно, що деякі спортсмени вирішать не їхати, якщо не зможуть виступати від імені Росії. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що я десь читав, що їх може бути лише 40,

– повідомив Коутс.

Уся велич Росії випарувалася

Зазначимо, що на минулих Олімпійських іграх, які відбулися в Токіо, російських спортсменів було 335. Через допінговий скандал вони виступали під прапором ОКР – олімпійського комітету Росії. На змаганнях вони здобули 71 нагороду.

Натомість Білорусь відправила на Олімпіаду-2020 101 спортсмена, які здобули сім медалей.

На момент грудневого рішення МОК про допуск нейтральних спортсменів було відомо, що вісім росіян та троє білорусів кваліфікувалися на Олімпіаду-2024.

До слова. Росіян точно не буде в командних видах спорту, а також у легкій атлетиці та кінному спорті. Натомість Міжнародна федерація тенісу дозволила росіянам та білорусам змагатися згідно з вимогами МОК.