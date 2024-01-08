Действующий капитан российской армии Мария Ласицкене возмутилась, что Олимпиада в Париже состоится без ее участия. По мнению легкоатлетки, в этом виноваты российские спортивные чиновники.

Российских легкоатлетов не будет на Олимпиаде-2024. Международная ассоциация World Athletics не допустила "нейтральных" атлетов к Играм. С отстранением смирилась олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Ласицкене возмутилась спортивными чиновниками России

Титулованная легкоатлетка заявила, что не собирается судиться со Спортивным арбитражным судом (CAS), чтобы получить право соревноваться в Париже.

По мнению капитана захватнической армии, в недопуске россиян виновата не война, начатая ее страной, а спортивные чиновники. Они много путешествуют по миру, а о спортсменах не заботятся.

"Я думаю, что мне уже поздно обращаться в CAS, чтобы пытаться бороться за право выступить на Олимпийских играх в Париже. Времени осталось очень мало, а суды в CAS очень дорогие. Это я знаю на собственном опыте 2021 года.

По-хорошему, защитой атлетов должно заниматься Министерство спорта, олимпийский комитет и наша федерация. Но они еще раз не справились с этой задачей. Когда спортивные чиновники путешествуют по миру больше самих атлетов, это свидетельствует о том, что в нашем спорте что-то не так", – заявила Ласицкене.

Допустили, но с ограничением