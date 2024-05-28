Олимпийские игры-2024: где будут транслировать главные спортивные соревнования четырехлетия

Летом любителей спорта ожидают грандиозные соревнования. В Париже состоятся Олимпийские и Паралимпийские игры.

Украина официально подтвердила участие в Олимпийских играх, которые состоятся в Париже. Тем временем стало известно, кто будет транслировать соревнования.

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Где и когда покажут Олимпиаду и Паралимпиаду

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024, а также Паралимпийских игр-2024 будут медиаплатформы Суспільного Мовлення. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

Трансляция соревнований будет происходить на телеканале Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Чернігів и т.д.). Также за ходом событий можно будет следить на сайте Суспільне Спорт. Матчи футбольной сборной Украины можно будет послушать на Радио Проминь.

Первая трансляция из Парижа запланирована на 24 июля. В этот день покажут матч олимпийской футбольной сборной Украины против Ирака. Игра начнется в 20:00.

Официальная церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Соревнования в Париже продлятся до 11 августа. Паралимпийские игры начнутся 28 августа и продлятся до 8 сентября.

Кроме того, ежедневно будет выходить информационно-аналитические студии об Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года.

Отметим, что на Олимпиаду-2024 уже получили лицензии 105 украинских спортсменов, а на Паралимпиаду-2024 – 113.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил установить перемирие во время Олимпийских игр. Однако самопровозглашенный президент России Владимир Путин не захотел выполнять условия прекращения боевых действий в Украине.