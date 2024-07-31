Экс-чемпион мира считает, что на Олимпийских играх не должны участвовать российские спортсмены, даже под "нейтральным" флагом. Владимир заверил, что 10 из 15 спортсменов вражеской страны нарушили нейтралитет.

Читайте также Все может разрушиться за секунду, – Билодид впервые прокомментировала вылет с Олимпиады-2024

Кличко о решении МОК

Экс-боксер заявил, что в Международном олимпийском комитете "не заметили" целый ряд доказательств, который собрали международные юристы. Российские спортсмены нарушили нейтралитет и коммуникативно поддержали враждебную страну в войне в Украине.

Эти Олимпийские игры вызывают олимпийский позор: присутствие российских и белорусских спортсменов, которые топчут принципы МОК. Где стержень МОК, когда дело доходит до обеспечения их собственных "принципов участия"?,

– заявил Кличко.

Владимир Кличко вспомнил, что на из-за агрессии со стороны вражеской страны погибло много спортсменов. Среди них чемпион Украины по велоспорту Андрей Куценко, фехтовальщик Ростислав Ливач, легкоатлет и чемпион Украины Роман Гаврилюк и другие.

К слову. В Лондоне на парламентской площади открыта инсталляция в честь погибших украинских спортсменов в российско-украинской войне.

Олимпиада-2024 в Париже завершится 11 августа. Украинская команда делит 35-место с Хорватией, Испанией, Швейцарией, Венгрией, Гватемалой, Египтом, Словакией и Таджикистаном.

Олимпийская сборная Украины в своем активе имеет одну бронзовую медаль, которую получила Ольга Харлан в фехтовании на саблях.