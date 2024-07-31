Ексчемпіон світу вважає, що на Олімпійських іграх неповинні брати участь російські спортсмени, навіть під "нейтральним" прапором. Володимир запевнив, що 10 з 15 спортсменів ворожої країни порушили нейтралітет.

Читайте також Все може зруйнуватись за секунду, – Білодід вперше прокоментувала виліт із Олімпіади-2024

Кличко про рішення МОК

Ексбоксер заявив, що в Міжнародному олімпійському комітеті "не помітили" цілий ряд доказів, який зібрали міжнародні юристи. Російські спортсмени порушили нейтралітет та комунікативно підтримали ворожу країну у війні в Україні.

Ці Олімпійські ігри викликають олімпійську ганьбу: присутність російських та білоруських спортсменів, які топчуть принципи МОК. Де стрижень МОК, коли справа доходить до забезпечення їх власних "принципів участі"?,

– заявив Кличко.

Володимир Кличко згадав, що на через агресію зі сторони ворожої країни загинуло багато спортсменів. Серед них чемпіон України з велоспорту Андрій Куценко, фехтувальник Ростислав Лівач, легкоатлет та чемпіон України Роман Гаврилюк та інші.

До слова. В Лондоні на парламентській площі відкрито інсталяцію на честь загиблих українських спортсменів у російсько-українській війні.

Олімпіада-2024 в Парижі завершиться 11 серпня. Українська команда ділить 35-місце з Хорватією, Іспанією, Швейцарією, Угорщиною, Гватемалою, Єгиптом, Словаччиною та Таджикистаном.

Олімпійська збірна України в своєму активі має одну бронзову медаль, яку здобула Ольга Харлан у фехтуванні на шаблях.