Против Аргентины сыграем в третьем туре: календарь матчей сборной Украины на Олимпиаде-2024

Футбольная сборная Украины впервые в своей истории квалифицировалась на Олимпийские игры. Свой турнирный путь подопечные Руслана Ротаня начнут в группе В.

В среду, 20 марта, в Париже состоялась торжественная церемония жеребьевки футбольных турниров Олимпийских игр-2024. Сборная Украины получила в соперники Аргентину, Марокко и третьего представителя Азии, который определится в мае.

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Когда и с кем сыграет Украина на Олимпиаде-2024

Команде Руслана Ротаня достался непростой жребий. Согласно регламенту турнира в четвертьфинал выходят две команды из квартета.

"Сине-желтые" дебютный поединок на Олимпийских играх сыграют 24 июля против представителя Азии. Поединок состоится в Лионе. Во втором туре украинцы встретятся с командой Марокко, а в заключительном с фаворитами группы В аргентинцами.

Календарь группы В

24.07.2024

Аргентина – Марокко (16:00, Сент-Этьен)

АФК-3 – Украина (20:00, Лион)

27.07.2024

Аргентина – АФК-3 (16:00, Лион)

Украина – Марокко (18:00, Сент-Этьен)

30.07.2024

Украина – Аргентина (18:00, Лион)

– Аргентина (18:00, Лион) Марокко – АФК-3 (18:00, Ницца)

По сетке две лучшие команды группы В в четвертьфинале встретятся с представителями квартета А.

Состав всех групп футбольного мужского турнира

Группа А: Франция, США, победитель межконтинентального плей-офф, Новая Зеландия.

Группа В: Аргентина, Марокко, АФК-3, Украина .

. Группа С: АФК-2, Испания, Египет, Доминиканская Республика.

Группа D: АФК-1, Парагвай, Мали, Израиль.

Напомним, что олимпийский футбольный турнир будет длиться с 24 июля по 9 августа. Матчи пройдут в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Согласно регламенту в турнире могут принять участие игроки рожденные после 1 января 2001 года. Также главный тренер имеет право внести в заявку трех футболистов старшего возраста.

Олимпийская сборная Украины по футболу уже начала подготовку к соревнованиям. В период с 17 по 27 марта команда Ротаня проведет тренировочный сбор в венгерском Сегеде. На этот период запланирован один спарринг – 25 марта "сине-желтые" сыграют матч с Японией в городе Фукуока.